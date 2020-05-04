شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: اتعرضت للظلم مع حسن شحاتة.. والجوهرى أعظم مدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز ، مدرب ولاعب نادى الزمالك ونجم منتخب مصر السابق ، اتعرضت للظلم مع حسن شحاتة وخصوصا 2006 لعدم استدعائي لمنتخب مصر في تلك الفترة و كنت محترف ومكسر الدنيا بأشارك في بطولة أوروبا في كل المباريات، مؤكدا أن ذلك لم يؤثر على مشواره ومسيرته الاحترافية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، لعبت مع محمود الجوهري وعمري 17 سنة وكنت أصغر لاعب في المنتخب وقتها ويعتبر محمود الجوهري أفضل مدرب تعاملت معه ، غير أن المدرب زايد وان التركي هو الأب الروحى بالنسبة لى حيث لعبت معه في 3 أندية في تريكا خلال احترافي .

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أكد أيمن عبد العزيز ، مدرب ولاعب نادى الزمالك ونجم منتخب مصر السابق، أن فريق فنربخشة التركي قرر شراء النجم الأرجنتني أورتيجا بدلا منه بمبلغ 20 مليون يورو حيث استفادوا ماديا وقاموا بيبع تي شترتات ب 21 مليون يورو.

وأكد عبد العزيز في تصريحات إذاعية، أنه لعب لفريق كوجالى في البداية بعدما اشتراه بـ 600 الف دولار ، وسرعان ما تقدم فريق فنربخشة التركي بعرض لشرائى بعد اول موسم حيث كنت مميز الا ان النادى كان مغالا في مطلباه المادية .