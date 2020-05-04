شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: قصرت في حق نفسي كحارس مرمى والإصابة أثرت علي مسيرتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة عبر تصريحات إعلامية لبرنامج شوبير على قناة اون تايم سبورت أنه قصر في حق نفسه أثناء مشاركته كحارس مرمى خاصة وأن الإصابة أثرت بشكل نفسي كبير وهو ما أبعدني عن الملاعب .

وأضاف ناجى : قرار رحيلى من النادي الأهلى كان طبيعي ومنطقى خاصة فى ظل خلافي مع ثابت البطل بسبب حسن كرم مدرب حراس مرمى الفريق حينها الذي كان على خلاف دائم مع البطل وقرر مشاركتي إلى أن عاد محمود الجوهرى مرة أخرى لقيادة الفريق وقرر استبعادي.