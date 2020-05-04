شكرا لقرائتكم أحمد ناجي : جيلي لم يستثمر موهبته فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، إن الجيل الذي تواجد فيه بالنادي الأهلى لم يستثمر موهبته جيدا داخل النادي الأهلى وتألقوا خارج أسواره .

واعترف مدرب حراس مرمى سموحة عبر تصريحات إعلامية لبرنامج شوبير على قناة اون تايم سبورت، أنه قصر في حق نفسه أثناء مشاركته كحارس مرمى خاصة وأن الإصابة أثرت بشكل نفسي كبير وهو ما أبعدني عن الملاعب .

وأضاف ناجى : قرار رحيلى من النادي الأهلى كان طبيعي ومنطقى خاصة فى ظل خلافي مع ثابت البطل بسبب حسن كرم مدرب حراس مرمى الفريق حينها الذي كان على خلاف دائم مع البطل وقرر مشاركتي إلى أن عاد محمود الجوهرى مرة أخرى لقيادة الفريق وقرر استبعادي.