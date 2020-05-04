شكرا لقرائتكم الهند تدرس استضافة أولمبياد 2032 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس اللجنة الأولمبية الهندية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن بلاده تدرس التقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2032.

وأضاف ناريندر دروف باترا: بالتأكيد مهتمون. نبذل جهودا وعبرنا بالفعل عن اهتمامنا.

وتابع باترا أن هناك إمكانية لاستضافة حدث آخر وهو دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2026.

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ورغم ذلك، فإن التقدم بأي عرض لاستضافة الأولمبياد يتوقف على انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.

وقال باترا: ولكن دعونا في البداية نبعد كورونا من الطريق، لا نزال بحاجة إلى اجتماعات مع حكومات الولايات والحصول على موافقة الحكومة الفيدرالية.بمجرد أن نحصل على تلك الموافقات. سنبدأ المضي قدما.

وكانت منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو تأجلت حتى العام المقبل، وسط أزمة كورونا، فيما نالت كل من العاصمة الفرنسية باريس ومدينة لوس أنجلوس الأميركية حق تنظيم دورتي عامي 2024 و2028، فيما تتنافس ألمانيا وأستراليا على استضافة حدث عام 2032.

وسبق للهند استضافة دورة الألعاب الآسيوية عامي 1951 و1982، وكذلك دورة ألعاب الكومنولث عام 2010 وكانت جميعها في العاصمة نيودلهي، فيما تستضيف مومباي اجتماع اللجنة الأولمبية في عام 2023.