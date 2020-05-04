شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الإنجليزي: غياب الجماهير سيمتد "عدة أشهر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف غريغ كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن المشجعين قد يضطرون إلى الانتظار عدة أشهر قبل العودة إلى ملاعب كرة القدم، حيث يتعامل العالم مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب كلارك في رسالة إلى مجلس إدارة الاتحاد صدرت يوم الاثنين: من الصعب توقع عودة المشجعين الذين يعتبرون شريان اللعبة إلى المدرجات لمشاهدة المباريات قريباً. الحقيقة لا نعرف كيف ستسير الأمور، ومع وجود التباعد الاجتماعي فنحن سنواجه تغييرات كبرى في عالم كرة القدم، وهذا يعني أن غياب المشجعين عن الملاعب قد يمتد لعدة أشهر.

وتدرس رابطة الدوري الإنجليزي الانتهاء من الجولات التسع المتبقية من المباريات في موسم 2019-2020 خلف أبواب مغلقة ويمكن أن يلعب موسم 2020-2021 بأكمله بدون مشجعين، وأشار كلارك إلى أن الاتحاد يبذل الكثير من الجهد لمحاولة إنهاء الموسم الحالي.

وأضاف: يجب أن نستمر في اتباع توجيهات السلطات الصحية، وكذلك العمل بنصائح الحكومة قبل تقييم أي استئناف محتمل لمسابقة الدوري.