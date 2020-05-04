شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته تطورات أزمة كهربا مع الزمالك فى الفيفا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبقى قضية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، واحدة من أهم الملفات التى تشغل اهتمام الجمهور الأهلاوى وكذلك إدارة القلعة الحمراء، التى تتطلع للخروج من هذه المعركة بأقل الخسائر بعد تصعيدها من قبل الزمالك للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالى:

س:ما هو موقف الأهلى من قضية "كهربا"؟

ج: مسئولو القلعة الحمراء يُتابعون، بالتنسيق مع المحامى السويسرى مونتييرى، ملف قضية محمود عبد المنعم كهربا، سواء فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد الأهلى بالتحريض على هروب اللاعب من الأبيض للانتقال للأحمر، أو فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد اللاعب واتهامه بالهروب من القلعة البيضاء والرحيل لنادى أفيش البرتغالى دون علم الأبيض قبل التوقيع للأهلى.

س: ماذا عن موقف الأهلى فى قضية كهربا؟

ج: المحامى السويسرى أكد للأهلى أن موقفه سليم وقوى بخصوص شكوى الزمالك، لأن الأهلى تعاقد مع اللاعب بشكل قانونى من نادى أفيش البرتغالى ولا يوجد هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض اللاعب على الهروب من الزمالك من أجل الانتقال للقلعة الحمراء لأن هذا لم يحدث من الأساس.

س: وماذا عن شكوى الزمالك ضد كهربا؟

ج: يتواصل مسئولو الأهلى مع مونتييرى للاطمئنان على موقف كهربا من شكوى الزمالك ، حيث يرغب الأحمر فى التأكد من قوة موقف اللاعب الذى أعلن للفيفا عبر محاميه الخاص أن انتقاله للدورى البرتغالى تم بشكل قانونى، لأن الزمالك لم يقم بتوثيق عقده فى الموعد المُحدد باتحاد الكرة، وهو ما جعل العقد باطلاً، وأكد كهربا أنه لم يرحل للدورى البرتغالى كـ"خطوة" قبل الانتقال للأهلي.

س: هل تلقى الأهلى مخاطبات من فيفا بشأن قضية كهربا؟

ج: فى الفترة الحالية لم يتلق، لكنه كان قد تلقى خطاباً من فيفا يُطالبه بالرد على اتهام الزمالك له بتحريض اللاعب على الرحيل من القلعة البيضاء الصيف الماضى من أجل الرحيل للقلعة الحمراء، ورد الأهلى على هذا الاتهام وأكد أنه غير منطقى واتهام غير صحيح على الإطلاق، لأن الاهلى تعاقد مع كهربا من نادى أفيش وليس له علاقة برحيل اللاعب من الزمالك.

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س: وماذا عن موقف الزمالك من هذه القضية؟

ج: الزمالك استقدم محاميا إيطاليا للقضية يُدعى سلفاتورى تشيفالى، الذى عمل مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطالى السابق وكذلك فى عدد من الاستشارات القانونية مع الأندية الإيطالية وأبرزهم ميلان ونابولى إلى جانب عمله مع ماسيمو كاريرا المرشح السابق لتدريب الأهلى.

وحرص تشيفالى على التواصل مع مسؤولى الزمالك بشأن كافة الأمور التى تخص قضية كهربا بعدما تلقى مسؤولو الزمالك رد اللاعب حول القضية التى رفعها ضده مسؤولو الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى، رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

ويتولى "تشيفالى" ملف قضية كهربا فى الزمالك، وينتظر مسؤولو القلعة البيضاء الفصل فى تلك القضية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا، بعدما تقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة تتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها، ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب.