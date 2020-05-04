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أندية الدوري الأسباني تعود للتدريبات هذا الأسبوع

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أكدت رابطة لكرة القدم اليوم الاثنين إن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة

منذ تعليق النشاط بسبب فيروس وأنها تستهدف استئناف الموسم في يونيو.

وأضافت الرابطة في بيان لها : أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.

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