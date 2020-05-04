أندية الدوري الأسباني تعود للتدريبات هذا الأسبوع

أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب فيروس منذ تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا وأنها تستهدف استئناف الموسم في يونيو. وأضافت الرابطة في بيان لها : أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.

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