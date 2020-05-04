لوريس كاريوس يفسخ تعاقده مع بيشكتاش ويعود إلى ليفربول

أعلن لوريس كاريوس حارس فريق مرمى ليفربول الإنجليزي والمعار إلى صفوف بيشكتاش التركي، فسخ تعاقده مع الأخير بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
وأكد كاريوس عبر منصته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعيإنستجرام، أنه فسخ التعاقد مع نادي بيشكتاش التركي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والتي بلغت 4 أشهر، على أن يعود إلى إلى صفوف ليفربول الإنجليزي مرة أخرى.
يذكر ان كاريوس غادر ليفربول في صيف 2018 معارًا إلى بيشكتاش التركي لمدة موسمين، بعد أن تعرض الحارس الألماني لانتقادات لاذعة بعد اتهامه من قبل جماهير ليفربول بالسبب في خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أما ريال مدريد.
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