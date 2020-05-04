فيفا يسمح لمواليد 1997 بالمشاركة في أولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، أن اللاعبين مواليد 1997 سيحق لهم المشاركة في أولمبياد طوكيو المؤجلة للعام المقبل. أولمبياد طوكيو المؤجلة للعام المقبل. وتنص لوائح "فيفا" بمشاركة المنتخبات الأوليمبية تحت 23 عامًا في الأولمبياد، ما يعني أن اللاعبين مواليد 1997 لن يحق لهم المشاركة في الأولمبياد، وذلك بعد تأجيل أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر أن تقام في الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس الأوليمبية تحت 23 عامًا في الأولمبياد، ما يعني أن اللاعبين مواليد 1997 لن يحق لهم المشاركة في الأولمبياد، وذلك بعد تأجيل أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر أن تقام في الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا ، ما جعل الفيفا يصدرًا قرارًا باستثناء مواليد عام 1997 للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

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