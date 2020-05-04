اتحاد الكرة يصرف نصف مليون جنيه من مستحقات الحكام

صرفت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة د.عزب حجاج وجيه أحمد، مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه من مستحقات الحكام.
وقامت اللجنة بصرف المبلغ إلى ثلاثة مناطق وهي الفيوم وبورسعيد وكفر الشيخ.
كان اتحاد الكرة قرر صرف باقي مستحقات الحكامكاملة وتبلغ ٧ ملايين جنيه.
وتواصل لجنة الحكام الأيام المقبلة صرف باقي المبلغ على دفعات، لتنتهي بذلك أزمة مستحقات الحكام التي استمرت لفترات طويلة.
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