مدرب تشيلسي يكشف سر "كانتي"

اكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أن معاناة الفرنسي نجولو كانتي لاعب الفريق مع الإصابة، تسببت في الأداء المتذبذب الذي ظهر به الفريق هذا الموسم.
وفاز كانتي بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي عام 2016، وكذلك في موسمه الأول مع تشيلسي في الموسم التالي،لكن الإصابات التي لحقت به في الكاحل والعضلات قللت مرات ظهوره مع الفريق في الموسم الحالي.
وقال لامبارد في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي: من الواضح أنه لعب أربعة أو خمسة مواسم لا تصدق على المستوىالفردي مشيرا الى أن المدربين السابقين استخدموه بشكل صحيح للغاية، لكنه لعب هذا الموسم حوالي 40 بالمئة من المباريات
وأضاف :كان غيابه بمثابة خسارة كبيرة لنا، نتطلع الآن للمستقبل، وعندما تستأنف المنافسات، نريده أن يكون في أفضل حالاته.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، قبل 9 جولات من النهاية بفارق 34 نقطة خلف ليفربول متصدر الترتيب.
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