أميان الفرنسي يطالب بزيادة فرق الممتاز .. تعرف على السبب

يدرس مسؤولو نادى أميان الفرنسي مطالبة اتحاد كرة القدم بزيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الأولى" الممتاز" الى 22 فريقا، للسماح للفريقين اللذين صعدا الانضمام للدرجة الأولى بدون أن يهبط أي فريق من الموسم الحالي.

يأتي هذا من أجل الابتعاد عن

الهبوط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد أن تم إلغاء موسم دوري الدرجة الأولى بسبب وباء كورونا

وبدأ أميان، الذي كان يحتل المركز قبل الأخير عندما تم إلغاء الموسم، في تقديم التماس لتعزيز

موقفه ،وأكد النادي أنه حصل على مشورة قانونية.

ويحتل تولوز قاع الجدول ولكن بفارق كبير من النقاط عندما توقف الموسم قبل 10 جولات من نهايته بينما يبتعد أميان بفارق أربع نقاط عن نجاة محتملة.

وقد إعترض أيضا أولمبيك ليون على عدم استكمال الموسم بعدما فشل في التأهل للعب في أوروبا للمرة الأولى منذ ربع قرن.