مستند.. اتحاد الكرة يحذر الحكام من إنشاء جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي

حذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة د.عزب حجاج ووجيه أحمد، الحكام من إنشاء جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي. ارسلت اللجنة خطابا رسمياً إلى جميع المناطق بالقرار الذي يتضمن عدم انشاء جروبات على مواقع فيس بوك وانستجرام ويوتيوب والالتزام بالجروبات الرسمية للجنة الحكام فقط. بوك وانستجرام ويوتيوب والالتزام بالجروبات الرسمية للجنة الحكام فقط. وهددت اللجنة بتوقيع عقوبات على اي حكم يخالف التعليمات وفقا للائحة اتحاد الكرة.

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