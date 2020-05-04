شكرا لقرائتكم خبر عن سيميدو قد يرحل عن برشلونة في صفقات تبادلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «أس» الأسبانية، إن اللاعب نيلسون سيميدو لاعب فريق برشلونة الإسباني، لديه أرخص قيمة كسر عقد في النادي الكتالوني بقيمة ١٠٠ مليون يورو.

واوضحت الصحيفة ان اللاعب البرتغالي أراد في الموسم الماضي مغادرة الفريق والانتقال إلى أتليتكو مدريد، ولكن هذا لم يحدث، بإلإضافةإلى انه حتى الوقت الحالي لم يجدد عقده مع النادي.

واكدت الصحيفة ان سيميدو قد يدخل في صفقات تبادلية يريدها فريق برشلونة، وسيكون سيميدو طرف فيها من اجل تقليل المقابل المادي،ومن هذه الصفقات المطروحة عودة نيمار من باريس سان جيرمان، وشراء لاوتارو مارتينيز من انتر ميلان، وندومبيلي من توتنهام الانجليزي.

يذكر ان اللاعب البرتغالي صنع مع الفريق ١٠ أهداف فقط، مقارنة بالاعب داني الفيش اللاعب السابق البرسا والذي أنهى مسيرته داخل اروقة النادي الكتالوني ب ١٠٠ صناعة للأهداف.