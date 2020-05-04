شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يجهز برنامج تدريبي للاعبيه يطبق بشكل فردي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن لاعبيه بإمكانهم استئناف التدريب خلال الأيام القليلة المقبلة، وجهز برنامجا خاصا بكل لاعب يطبق بشكل فردي.

وذكر إنتر في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، الإثنين، أنه «في ضوء التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية، والذي ينص على إمكانية تدريب الرياضيين المشاركين في الرياضات الجماعية بشكل فردي في المراكز الرياضية الخاصة بهم، وفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي، يعلن نادي إنتر أنه سيتمكن لاعبو الفريق الأول بالنادي من الاستفادة من الملاعب في مركز (سونينج) التدريبي الواقع في منطقة أبيانو جنتيلي، خلال الأيام المقبلة للتدريب بشكل فردي».

وتوقفت بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ منتصف مارس الماضي عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك قبل 12 مرحلة على انتهاء البطولة.