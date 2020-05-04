شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يغادر المستشفى اليوم بعد تركيب دعامتين واستقرار حالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روب يانسن، مدير أعمال رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، إنه يتوقع أن يغادر كومان المستشفى اليوم الإثنين بعد تعرضه لمشكلة في القلب.

وأضاف يانسن أن حالة كومان، البالغ 57 عامًا، مستقرة بعد تركيب دعامتين له بسبب انسداد في بعض الأوعية الدموية.

وكان كومان نقل إلى المستشفى من منزله في العاصمة الهولندية يوم الأحد، بعد شعوره بأعراض مرضية عقب جولة على الدراجة صباحًا.

وتمنى الاتحاد الهولندي لكرة القدم لكومان الشفاء العاجل قائلاً: «كانت هذه التطورات بمثابة صدمة لكنه لحسن الحظ أفضل كثيرا الآن».

وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين وقاده للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولولا الأزمة الصحية الحالية لكان كومان يعد فريقه لأول بطولة كبرى يشارك فيها منذ 6 أعوام بعد غيابه عن النهائيات الأوروبية الماضية وعن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

Advertisements

وكان المدافع الدولي السابق، الفائز بكأس أوروبا كلاعب مع أيندهوفن وبرشلونة، مدربا لإيفرتون الانجليزي قبل أن يتولى مسؤولية تدريب المنتخب الهولندي.