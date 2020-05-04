شكرا لقرائتكم محمد يوسف يكشف كواليس خلافه مع فرج عامر رئيس سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى كواليس خلافه مع المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة ابان قيادته للفريق السكندرى.

وقال محمد يوسف لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت : "بعد تتويجى مع الاهلى بدوري الابطال الافريقى ورحيلى عن النادى وافقت على تدريب سموحة وعندما جلست مع المهندس فرج عامر شعرت من كلامه أن يزيد منى قيادة فريقه للفوز بالبطولة الأفريقية التى كان يشارك فيها وقتها ، وقولتله مش معنى أنى كسبت أفريقيا مع الأهلى يبقى سهل مع سموحة أفوز بها ".

وتابع :" مردش على كلامى وكنت أتمنى أن يأخد باله من تعليقى هذا خاصة أن الطموح مختلف والامكانيات والقدرات مختلفة تماماً ، وهذا سر تراجع بعض الاندية المصرية التى لاتخطط بشكل سليم للوصول لأهدافها فهناك بعض الاندية تبحث عن المربع الذهبى ولاتدفع مستحقات لاعبيها خمسة شهور متواصلة وتتحدث عن الاستقرار فكيف يتحقق هذا ؟".

وعن رأيه فى عودة بطولة الدوري قال محمد يوسف : " قرار عودة المسابقة قرار دولة وليس لإتحاد الكرة دخل فى هذا الشأن نحن فى أزمة عالمية تتعلق بصحة المواطنين فليس هناك نقاش فى هذا الشأن ، لذا سيكون القرار قرار دولة بعد التشاور مع الجهات الامنية ووزارة الصحة وإتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أى ضرر سواء عاد النشاط أم تم إلغاؤها".

ويضيف المدير الفنى الاسبق للأهلى : " أشعر أن الأندية تناقش مسألة عودة الدوري من نابع مصلحتها الشخصية حيث أن الاندية التى تملك موقف متعثر فى المسابقة تدافع بقوة عن الغاء الدوري وهذه توجهات غير صحيحة ".

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وفى وقت سابق ، قال محمد يوسف، إنه أغلى عقد حصل عليه فى القلعة الحمراء عندما كان لاعبا، وصل إلى 50 ألف جنيه إلا إن الأمور كانت مستقرة بعيدة عن قيمة العقد من الناحية المالية.

تابع محمد يوسف فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت 1، إن قوام الفريق من جيله كان يستطيع الحصول من 3 إلى 4 بطولات أفريقية لما يضمه من مواهب قائلا:"اتظلمنا بعدم لعب البطولات الأفريقية فى ذلك التوقيت".

من ناحية أخرى ، قال محمد يوسف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "الأهلي قادر على حصد دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم فالفريق يملك قائمة قوية، وعن كارتيرون المدير الفني الحالى للزمالك والأهلي السابق أكد يوسف أن مدرب جيد ويمتاز بإجادة التعامل النفسي مع اللاعبين.. أزمته في الأهلي أنه كان لا يملك قائمة قوية ولكن في الوقت الحالي مع الزمالك يملك لاعبين جيدين للغاية خاصة على المستوى الهجومي".

وأضاف محمد يوسف أن استمرار صالح جمعة في الأهلي يتوقف على استيعاب المدير الفني للأهلي موجهًا نصيحة للاعب بالالتزام واستغلال هذه الفترة الذهبية في مسيرته الكروية.