شكرا لقرائتكم شركة "سيتى كلوب" تؤسس سلسلة أندية اجتماعية ورياضية بالمحافظات لخدمة العائلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية في مصر تعلن شركة أستادات القابضة عن اطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق في مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام في جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري.

في city club سيكون لدي كافة العائلات المصرية فرصة أقوي في الترابط الأسري بالتجمع في بيئة صحية واجتماعية سليمة لتمضية أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية.

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وتسعي سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة في مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى في جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية في القاهرة .

وقررت الشركة البدء في افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club في أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقي الفروع في 15 مدينة في شهر أكتوبر عام 2022.