شكرا لقرائتكم محمد يوسف: أحمد فتحى أخطأ فى حق الأهلى ولم يخرج من الباب الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى ، أن أحمد فتحى لاعب خط وسط المارد الأحمر أخطأ فى إدارة ملف رحيله عن ناديه.

وقال يوسف لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت: "الأهلى كان بصدد التجديد لأربعة لاعبين أتم اجراءات تمديد عقد وليد سليمان بنجاح بينما تفاجىء حسام عاشور بقرار فايلر بالاستغناء عنه لذا اعذره ويحتاج وقت لحسم موقفه سواء بالاعتزال أو الرحيل ، بينما اتخذ شريف اكرامى حارس المرمى قراره مبكراً بالرحيل عن الأهلى بحثاً عن المشاركة وهو محق فى ذلك فى ظل تألق محمد الشناوى فيما كانت الأزمة فى ملف أحمد فتحى".

وتابع المدير الفنى الاسبق للأهلى : " كيان الأهلى ليه حق على أحمد فتحى ، الأهلى عمل جمايل كتير للاعب ، وضايقنى أن أحمد فتحى فشل يخرج من الباب الكبير ، ليك كل الحق تلعب فى أى نادى فى أخر حياتك بدون ضغوط ، بس مينفعش تقول أنا عايز مهلة 48 ساعة مش حلوة مع أى حد بيتعامل مع الأهلى خاصة أن الأرقام فى النادى معروفة والفارق مش كبير ".

ويضيف محمد يوسف : "لو كان فتحى أعلن موقفه من البداية مكنش حصلت الازمة ، نحترم جهودك طوال 12 سنة وتاريخك فى الاهلى ولكن لابد أن تعترف أنك أخطأت فى إدارة ملف رحيلك عن القلعة الحمراء ، وطبعاً حب الناس نعمة لازم نحطها فى الحسبان ، حازم امام رجع من ايطاليا ونال شعبية كبيرة من جمهور الزمالك ، دايما كل أنسان ربنا بيديه حقه والـ 24 قيراط بتوعه متوزعين صح ، فى فلوس وفى صحة وفى حب ناس بس الاهم أن الفلوس مش كل حاجة والرضا هو الأهم" .

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وتابع المدير الفنى الاسبق للأهلى : " الانتماء يقل لدى نجوم الكرة بمرور السنوات ، من 30 سنة كان الانتماء داخل المشاهير أكبر وبمرور السنوات تقل المشاعر "

وعن ذكرياته مع شهر رمضان قال محمد يوسف : " كنا فى منتخب مصر نطلب من نادر السيد ضرورة أن يسقط مصاباً حتى نستطيع تناول طعام الافطار نظراً لأن المباراة تتوقف لإصابة الحارس فقط وعلاجه فى أرض الملعب ".

وأعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر ، أحمد فتحي خلال مسيرته في الفترة الماضية مع الأهلي سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا في الدوري المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.

فيما تعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور كابتن الاهلى حيث أكد اللاعب أن النادي طلب منه الاعتزال أو اللعب لناد آخر ، مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.