شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لعبت أساسيا في منتخب مصر طوال قيادة صالح الوحش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ونجم منتخب مصر والمحلة السابق، لعبت أساسيا بصفة دائمة في منتخب مصر خلال فترة قيادة الراحل كابتن عبده صالح الوحش.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة، "عبده صالح الوحش جاء في فترة بناء جيل جديد وتغير الجيل القديم لمنتخب الفراعنة ، وقادنا إلى أولميباد لوس انجلوس ويعتبر منتخب قوي جدا ولعبت في تلك الفترة حوالة 34 مباراة دولية، مضيفا كنت أساسيا في منتخب مصر مع الوحش، شوقى غريب الأول وبعدين يحط التشكيل".

وتابع شوقي غريب، "كلنا كنا أسرة واحدة نذهب لاستاد القاهرة لاداء التدريبات او التمرين بحضور 40 و50 الف مشجع ، وكان معايا الخطيب وحسن شحاتة".