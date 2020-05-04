شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: ظهور حالة كورونا واحدة في الملاعب ستنهى الكرة للأبد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال جمال عبد الحميد، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق ، أن ظهور حالة كورنا وحيدة في الملاعب المصرية ستكون كفيلة بانهاء كرة القدم في مصر إلى الأبد.
وأضاف جمال عبد الحميد، خلال مداخلة لبرنامج النجوم فى رمضان بإذاعة الشباب والرياضة ، أنا مع وضد عودة النشاط في نفس الوقت وأتمنى عودة النشاط بسبب أموال الرعاة وعودة الحياة وكذلك خوفا من قطع عيش الالاف من العاملين.
وأعلن جمال عبد الحميد، تخوفه من عودة النشاط الرياضى بسبب زيادة حالات الإصابات بكورونا، مؤكدا أنه ليس مع العودة لأن صحة المواطن الأهم وخوفا من زيادة الإصابات في مصر.
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