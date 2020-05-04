شكرا لقرائتكم ضياء عبد الصمد : لم أدفع فاتورة النجومية بالشكل المطلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ضياء عبد الصمد مدرب نادى الداخلية ونجم الاهلى السابق، لم أدفع فاتورة النجومية بالشكل المطلوب. وأضاف عبد الصمد خلال مداخلة لبرنامج النجوم فى رمضان بإذاعة الشباب والرياضة، " مدفعتش الفاتورة لأنى كنت بأتعامل طبيعي وبشكل عادى في كلا الأحوال وكنت متأكد أنى فترة النجومية ستنتهي قريبا وفترة وستمر". وشدد ضياء عبد الصمد، على ضرورة دعم الأندية الصغيرة من اتحاد الكرة عن طريق تخصيص مقابل مادى محدد لدعم جميع الأندية . Advertisements وتابع عبد الصمد أن السمسرة لم يدفعوا حساب الفاتورة للأسف ، لانهم عاملين حسابهم كويس، وكل واحد خد يومين ومعاه شيكات من سمسرة اللاعبين ومن الصعب ان يدفع الثمن حاليا، قائلا: " ندمت في مرة بسبب الهزار بعد فوزنا في مباراة لما قولت قيراط حظ وفوجئت بزعل وغضب الجهاز الفني وزملائى" .

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