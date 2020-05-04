شكرا لقرائتكم علي معلول يسعى لرفع المعدل البدني قبل العودة لتدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُركز التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي على رفع المعدل البدني له خلال فترة توقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، في ظل تعليق تدريبات ناديه الأهلي في الوقت الحالي.

ويتواجد علي معلول في مدينة برج العرب خلال فترة توقف النشاط الكروي، حيث ينتظم فى معسكر مغلق هناك، لخوض تدريبات قوية والاستعداد بشكل مثالى قبل استئناف النشاط الكروى، ويتواجد مدرب أحمال خاص مع علي معلول في برج العرب يُشرف على مراحل تجهيزه البدني وذلك للحفاظ على مستواه المعهود سواء مع الأهلي أو المنتخب التونسي.

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وحاول على معلول السفر لمسقط رأسه تونس وقضاء فترة التوقف الكروى، هناك قبل أن يتراجع عن الأمر بعد علمه بدخوله فى حجز صحى لمدة 15 يوما هناك، كما كان سيقضى نفس المدة فى الحجر الصحى عند عودته لمصر، ليقرر البقاء فى مصر والتواجد فى برج العرب خلال تلك الفترة لتوفير المناخ الملائم للاستعداد الفنى والبدني.

وتصدر الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، قائمة أغلى 7 لاعبين فى الجبهة اليسرى فى الايجيبشن ليج، فى ظل العروض القوية التى يقدمها النسر الطائر منذ انضمامه إلى المارد الأحمر قادماً من الصفاقسى التونسى فى صيف 2016، وبلغت القيمة التسويقية لعلى معلول فى آخر تحديث لها عبر موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، حوالى مليون و400 ألف يورو، ما يعادل 23 مليون جنيه مصرى، وبشكل عام شارك الدولى التونسى مع النادى الأهلى فى 121 مباراة منذ قدومه إلى الفريق الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين لزملائه بالفريق.