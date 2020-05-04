شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع مع مسئولى الفيفا الخميس المقبل عبر "الفيديو كونفرانس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الخميس المقبل.

ويقام الاجتماع بين اتحاد الكرة ومسئولى الفيفا بنظام "الفيديو كونفرانس" يوم الخميس المقبل، وسيتم خلاله شرح الفيفا طريقة التعامل مع الوضع القائم فيما يتعلق بالنشاط الكروي سواء تم استئنافه لو تقرر إلغائه.

ويلقي الفيفا نفس المحاصرة على جميع الاتحادات في العالم من خلال اجتماعات فيديو كونفيرانس، بجانب الاستماع لمشاكل الاتحادات المختلفة.

وطالبت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بإعلان المواعيد المقترحة من جانبه للمباريات المتبقية فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، بجانب المواعيد المقترحة أيضا للقيد الأفريقى.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة اليوم إلى الكاف، مطالبة الأخير بإعلان هذه المواعيد حتى يتسنى لاتحاد الكرة مراعاة مواعيد البطولات الأفريقية عند وضع جدول الدورى، فى حال الموافقة على عودته، بجانب إنهاء الدورى وفتح القيد للموسم الجديد، بما لا يتعارض مع مواعيد القيد الأفريقى.

وأرسلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الاثنين، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رداً على خطاب الأخير بتحديد مصير الدورى المصرى قبل يوم 5 مايو الجارى.

وتضمن الخطاب أن اتحاد الكرة يرغب بشكل قاطع فى استئناف مسابقة الدورى وعدم إلغائه، إلا أنه لم يحدد حتى الآن موعد نهائى لعودته انتظارا لقرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن، خاصة أن هناك العديد من الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حال عودة الدورى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اتحاد الكرة فى خطابه أنه سيرسل خطابا جديدا يوم 15 مايو المقبل، يتضمن تفاصيل أكثر بشأن مصير الدورى، خاصة أن موقف الحكومة المصرية ربما يتضح قبل هذا الموعد.

فى السياق ذاته، حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة يوم 27 مايو الجارى، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، موعداً لعودة أندية الدورى الممتاز للتدريبات الجماعية من خلال معسكرات مغلقة، حال الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء على استئناف مسابقة الدورى العام التى يتم حالياً تعليقها بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتضمن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة، أنه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى منتصف مايو الجارى، ستعود الأندية للتدريبات الجماعية عقب إجازة عيد الفطر، على أن تستأنف مسابقة الدورى أول يوليو المقبل، على أن تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتتمثل فى :

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- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

- منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.