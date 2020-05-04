شكرا لقرائتكم أميان يطالب بزيادة عدد أندية الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقاتل فريق أميان من أجل الابتعاد عن الهبوط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم وذلك بعد أن تم إلغاء موسم دوري الدرجة الأولى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومنح البطولة لباريس سان جيرمان.

وكشف النادي يوم الاثنين أنه سيطالب أن يزيد عدد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الأولى فريقين ليصبح مكونا من 22 فريقا، ليسمح للفريقين اللذين صعدا الانضمام للدرجة الأولى بدون أن يهبط أي فريق من الموسم الحالي.

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وبدأ أميان، الذي كان يحتل المركز الثاني من القاع عندما تم إلغاء الموسم، في تقديم التماس لتعزيز موقفه في القضية، وأكد النادي أنه حصل على مشورة قانونية.

وكان تولوز يحتل قاع الترتيب ولكن بفارق كبير من النقاط عندما توقف الموسم قبل 10 جولات من نهايته. ولكن أميان كان يبتعد بفارق أربع نقاط عن نجاة محتملة.

واعترض أيضا أولمبيك ليون على عدم استكمال الموسم بعدما فشل في التأهل للعب في أوروبا للمرة الأولى منذ ربع قرن.