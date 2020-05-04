صحيفة مغربية : عروض صينية وأوروبية لأزارو بعد تحديد سعر بيعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي كشفت تقارير صحفية مغربية، إن النادي الأهلي حدد سعر مهاجمه المغربي وليد أزراو المُعار إلى نادي الاتفاق السعودي، مقابل بيعه لأي ناد يريد التعاقد معه. ووفقاً لصحيفة "المنتخب المغربية"، فإن الأهلي حدد سعر أزراو بمبلغ 3 مليون دولار مقابل بيعه لأي ناد يريد التعاقد معه. Advertisements وقالت الصحيفة المغربية أن المهاجم المغربي وصلت له العديد من العروض من أندية خليجية وأوروبية وصينية. وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتفاق السعودي يرغب في تحويل عقد الإعارة إلى عقد شراء. جدير بالذكر أن أزارو شارك في 89 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات، سجل 41 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة.

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