بعد غياب لأكثر من شهر.. يوفنتوس يستأنف التدريبات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إيطالية إن يوفنتوس يستعد لاستئناف تدريباته غدًا الثلاثاء بعد قرار الحكومة الايطالية بالسماح لأندية الكالتشيو بالعودة للتدريبات.

وبدأت إدارة يوفنتوس في اتباع اجراءات السلامة، حيث تواجد بعض اللاعبين في مقر تدريبات بيانكونيري صباح اليوم الاثنين لإجراء الاختبارات والفحوصات الأولية للفيروس.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس سيصل إلى تورينو ظهرا عائدا من ماديرا وسط اجراءات مشددة.

وكانت الحكومة الايطالية قد وافقت على السماح للأندية باستئناف التدريبات ولكن بشكل فردي مع الالتزام بالمسافة الاجتماعية وتعليمات الصحة العامة للحفاظ على سلامة اللاعبين.

جدير بالذكر أن الحكومة الايطالية سبق وعلقت كافة الأنشطة الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية والرياضية بجانب الخضوع للحجر الصحي بعد تفشي فيروس كورونا في أنحاء الدولة.