حاولت حل الأزمة ولكن.. كاريوس ينهي تعاقده مع بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والمعار إلى صفوف بشكتاش نهاية عقده مع الفريق التركي بعد تفاقم الأزمة بينه وبين إدارة النادي.

وانتقل كاريوس إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادما من ليفربول الإنجليزي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" كتب كاريوس: "اليوم أنهيت عقدي مع بشكتاش".

وأضاف: "إنه لأمر مخزٍ أن ينتهي الوضع هكذا، ولكن يجب أن يعلم الجميع أني حاولت حل الموقف دون أي مشاكل".

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وتابع: "كنت صبورًا لأشهر وتواصلت مع مجلس الإدارة مرارًا وتكرارًا، لكنهم لم يحاولوا حل هذه المشكلة ورفضوا اقتراحي للمساعدة من خلال خفض الراتب".

وواصل: "لقد استمتعت باللعب لهذا النادي، على بشكتاش أن يفخروا بوجود هؤلاء المشجعين المتحمسين وراءهم، لقد دعموني دائمًا".

وأتم: "أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق، والمدربين وجميع العاملين في النادي".

ولعب كاريوس 25 مباراة بالقميص الأبيض والاسود هذا الموسم في الدوري قبل تعليق المباريات بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن ليفربول لم يحدد موقفه من عودة كاريوس، خاصة وأن اللاعب يحمل ذكريات سيئة مع الريدز حيث تسببت أخطاؤه في خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2018 لصالح ريال مدريد.