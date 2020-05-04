مدرب بشكتاش مشيدا بالنني: لديه مزايا مختلفة.. نفذ ما أردناه في وقت قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أشاد سيرجين يالتشين مدرب نادي بشكتاش بأداء محمد النني لاعب المنتخب الوطني والمعار إلى صفوف الفريق التركي، مؤكدا أنه يتمتع بمزايا مختلفة.

وانتقل النني إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الحالي قادما من آرسنال على سبيل الإعارة.

وخلال تصريحات نقلتها "kartalbakisi" التركية قال يالتشين: "النني لديه العديد من المميزات المختلفة".

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وأضاف مدرب بشكتاش: "النني يلعب في كلا الجانبين، لقد نفذ ما أردناه منه في الملعب في وقت قصير".

ومن المقرر أن تنتهي إعارة النني مع بشكتاش بنهاية يونيو المقبل، وتأمل إدارة النادي التركي في تجديد إعارة لاعب وسط منتخب مصر لموسم آخر لكن تشترط أن يدفع أرسنال نصف راتب النني.

وكان النني قد سبق وأكد في تصريحات للصحافة التركية على رغبته في الاستمرار مع بشكتاش.

جدير بالذكر أن النني شارك بقميص بشكتاش هذا الموسم في 28 مباراة بمختلف البطولات (لم يسجل خلالهم وصنع تمريرتين حاسمتين).