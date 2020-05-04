جلسة بين اتحاد الكرة والفيفا بنظام "فيديو كونفرانس"

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، جلسة مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. ويعقد الاجتماع بنظام الفيديو كونفرانس يوم الخميس المقبل، حيث يشرح الفيفا طريقة التعامل مع الوضع بالنسبة للنشاط الكروي سواء تم استئنافه لو تقرر إلغائه. تم استئنافه لو تقرر إلغائه. ويلقي الفيفا نفس المحاصرة على جميع الاتحادات في العالم من خلال اجتماعات فيديو كونفيرانس، بجانب الاستماع لمشاكل الاتحادات المختلفة.

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