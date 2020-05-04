الأولمبية تواصل جلسات مناقشة خطط استعدادات الاتحادات

استأنف اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعات مناقشة خطط الاتحادات المتوقعة في الفترة القادمة بحضور اتحادات الملاكمة والرماية والدراجات والريشة الطائرة والخماسي الحديث.
كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب جميع الاتحادات من أجل تجهيز خطة لمدة 12 شهرا تشمل التصور الفني للمنتخبات والبطولات والدعم المالي المطلوب لتجهيز اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو واللاعبين المقرر مشاركتهم في مراحل التصفيات خلال الفترة القادمة.
حضر الإجتماعات اليوم المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية
كانت الاجتماعات بدأت يوم الخميس الماضي مع اتحادات الفروسية والجودو وألعاب القوى وتستمر الاجتماعات غدا الثلاثاء ويوم الخميس القادم مع عدد من الاتحادات الأخرى.
وفي نهاية الاجتماعات سيتم وضع التصور العام لخطة الاتحادات استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية واستئناف النشاط لمناقشته من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
يهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لوضع التصور والخطة المسبقة من أجل مواجهة الظروف الحالية وأثار توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا والمتوقع في الفترة القادمة حتى يكون هناك خطة جاهزة للتنفيذ فور عودة النشاط الرياضي.
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