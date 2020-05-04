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الأولمبية تواصل جلسات مناقشة خطط استعدادات الاتحادات

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استأنف اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعات مناقشة خطط الاتحادات المتوقعة في الفترة القادمة بحضور اتحادات الملاكمة والرماية والدراجات والريشة الطائرة والخماسي الحديث.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب جميع الاتحادات من أجل تجهيز خطة لمدة 12 شهرا تشمل التصور الفني للمنتخبات والبطولات والدعم المالي المطلوب لتجهيز اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو واللاعبين المقرر مشاركتهم في مراحل التصفيات خلال الفترة القادمة.

حضر الإجتماعات اليوم المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية

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المصرية وحضر عن اتحاد الملاكمة الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد ومثل اتحاد الرماية اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد ومثل اتحاد الريشة الطائرة الأستاذ هشام التهامي رئيس الاتحاد ومثل اتحاد الدرجات محمد إبراهيم المدير الفني للمنتخبات وحضر ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة وعبدالأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة بجانب إدارة الشئون الفنية باللجنة الأولمبية المصرية حيث عقد كل اجتماع مع كل اتحاد بشكل منفرد وناقش كافة التفاصيل الخاصة بالفترة الحالية والقادمة.

كانت الاجتماعات بدأت يوم الخميس الماضي مع اتحادات الفروسية والجودو وألعاب القوى وتستمر الاجتماعات غدا الثلاثاء ويوم الخميس القادم مع عدد من الاتحادات الأخرى.

وفي نهاية الاجتماعات سيتم وضع التصور العام لخطة الاتحادات استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية واستئناف النشاط لمناقشته من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لوضع التصور والخطة المسبقة من أجل مواجهة الظروف الحالية وأثار توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس والمتوقع في الفترة القادمة حتى يكون هناك خطة جاهزة للتنفيذ فور عودة النشاط الرياضي.

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