رئيس الاتحاد الانجليزي يتوقع غياب طويل للجماهير عن المدرجات

توقع جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غياب المشجعين لفترة طويلة ولعدة أشهر قبل العودة إلى ملاعب كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال كلارك في رسالة إلى مجلسإدارة الاتحاد صدرت: من الصعب توقع عودة المشجعين الذين يعتبرون شريان اللعبة إلى المدرجات لمشاهدة المباريات قريباً. وأضاف: مع وجود التباعد الاجتماعي سنواجه تغييرات كبرى في عالم كرة القدم مشددا على أن الاتحاد يبذل الكثير من الجهد لإنهاء الموسم الحالي.
وتدرس رابطة الدوري الإنجليزي الانتهاء من الجولات التسع المتبقية من المباريات بدون جمهور ويمكن أن يلعب موسم 2020-2021 بأكمله بدون مشجعين.
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