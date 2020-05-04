قررت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم للمرة الرابعة تأجيل القرار النهائي بشأن إلغاء الموسم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا. وكان مقررا أن تحسم الرابطة الأمر اليوم الاثنين، ولكنها أصدرت بيانا يفيد بأن القرار سيتخذ يوم 15 مايو لأنها ما زالت تنتظر توضيح من مجلس الأمن الوطني. الاثنين، ولكنها أصدرت بيانا يفيد بأن القرار سيتخذ يوم 15 مايو لأنها ما زالت تنتظر توضيح من مجلس الأمن الوطني. وقال البيان :تتفهم رابطة الدوري أن هناك أولويات عن الرياضة بشكل عام وكرة القدم الاحترافية بشكل خاص، ومع ذلك نأمل في أن نتمكن من الحصول على توضيح من مجلس الأمن الوطني قريبا. .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلاكيت رابع مرة: تأجيل حسم الغاء الدوري البلجيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.