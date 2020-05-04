مدرب منتخب هولندا يغادر المستشفى اليوم

يغادر اليوم" الإثنين" رونالد كومان مدرب منتخب هولندا لكرة القدم المستشفى يوم بعد تعرضه لمشكلة في القلب. وقال روب يانسن مدير أعمال رونالد كومان أن حالة كومان (57 عاما) مستقرة بعد تركيب دعامتين له بسبب انسداد في بعض الأوعية الدموية. عاما) مستقرة بعد تركيب دعامتين له بسبب انسداد في بعض الأوعية الدموية. كان كومان نقل إلى المستشفى من منزله في العاصمة الهولندية يوم الأحد بعد شعوره بأعراض مرضية عقب جولة على الدراجة صباحا. العاصمة الهولندية يوم الأحد بعد شعوره بأعراض مرضية عقب جولة على الدراجة صباحا. وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين وقاده للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

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