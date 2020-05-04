مرتضى منصور يكشف أسباب رفضه عودة الدورى

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه عودة بطولة الدوري فى الموسم الجاري مرة أخرى بسبب تفشي فيروس "كورونا".

قال مرتضى فى تصريحات تلفزيونية: "كرة القدم عبارة عن احتكاك اللاعبين ببعضهم

البعض،وهذا أمر لا يجوز فى الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا الذى من الممكن أن يحدث العديد من الإصابات".وأضاف: "لدينا لاعبون محترفون فى تونس والمغرب، فكيف يعودون فى الفترة المقبلة وهم يعلمون أنهم سيدخلون الحجر الصحي بعد عودتهم وسيرفضون ذلك، إلى جانب انخفاض اللياقة البدنية".

وأشار: "سنحتاج إلى شهر فترة إعداد بجانب شهر آخر لكي نخوض مباريات ودية، ومتبقي نصف الدورى فكيف يعود الدورى؟".