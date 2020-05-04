مرتضى منصور: لست مسئولًا عن هروب كهربا والنقاز

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن كهربا والنقاز هربا من القلعة البيضاء، مشددًا على عدم مسؤوليته عن هذا الأمر على الإطلاق.

قال مرتضى فى تصريحات تلفزيونية: "النقاز حصل على مستحقاته الكاملة خلال فترة وجوده فى الزمالك، ولكنه لاعب طماع، وحصل على زيادة عن مستحقاته

250 ألف دولار".وأضاف: "لا يوجد حاليًا ما يسمى بابن النادي، نحن فى زمن الاحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى".