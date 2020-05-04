أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن كهربا والنقاز هربا من القلعة البيضاء، مشددًا على عدم مسؤوليته عن هذا الأمر على الإطلاق.
قال مرتضى فى تصريحات تلفزيونية: "النقاز حصل على مستحقاته الكاملة خلال فترة وجوده فى الزمالك، ولكنه لاعب طماع، وحصل على زيادة عن مستحقاته250 ألف دولار".
وأضاف: "لا يوجد حاليًا ما يسمى بابن النادي، نحن فى زمن الاحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: لست مسئولًا عن هروب كهربا والنقاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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