مرتضى منصور يكشف كواليس تعدي كهربا على جروس

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تعدى على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيضخلال أحد المعسكرات.
قال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "كهربا تعدى على جروس بضربه بالقلم على وجهه، وذهبإلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك، ثم هرب من القلعة البيضاء".
أضاف: "لماذا يعاتبون نادي الزمالك على رحيل كهربا، وهو الذى هرب من النادي، مثل النقاز الذى هرب أيضًا".
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