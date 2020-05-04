أمير مرتضى يرد على هروب كهربا والنقاز

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن هروب اللاعبين أمر وارد فى جميع الأندية، وحدث مع النادي الأهلي من قبل.

قال أمير مرتضى فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "قضية النقاز نسير فيها بشكل صحيح، وقدمنا جميع الأوراق