الامارات | الأندية الفرنسية تطلب "قرض جماعي" لتعويض خسائر كورونا.. تعرف إلى المبلغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية الفرنسية تطلب "قرض جماعي" لتعويض خسائر كورونا.. تعرف إلى المبلغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في فرنسا اجتماعا اليوم الإثنين في جمعية عمومية لطلب قرض جماعي تضمنه الدولة لتخفيف العبء عن ميزانياتها، بعد التوقف النهائي للبطولتين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلم من مصادر مقربة من الملف أن الأندية الـ40 الممثلة في الدرجتين الأولى والثانية ستعرض عبر رابطة الدوري هذا الاقتراح الذي يهدف إلى مساعدتها على تخفيف الأزمة المالية التي ستعاني منها في وقت يواجه فيه النشاط الرياضي خطر التوقف لأكثر من أربعة أشهر، من دون تحديد قيمة هذا القرض.

وأكد رئيس نادي ليون جان ميشال أولاس في معرض رده الإثنين على سؤال في هذا الصدد لصحيفة "ليكيب" الرياضية، أن هذا القرض بقيمة 235 مليون يورو وهو يطابق الخسائر في حقوق النقل التلفزيوني بعد توقف البطولة، فيما أشار راديو مونتي كارلو إلى أن قيمة المبلغ هي 162 مليون يورو سيتم توزيعها بين الأندية.

ويتيح برنامج القروض المضمونة من الدولة، الذي وضعته الحكومة في نهاية مارس، للشركات التي تواجه صعوبات بسبب وباء "كوفيد-19"، الحصول على قرض بضمان أنه في حالة عدم السداد، تتحمل الدولة الجزء الأكبر مما تبقى من الدين الواجب سداده. والتزمت الدولة بضمان قروض تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو.

وسبق للعديد من الأندية التي تستفيد ايضا من نظام البطالة الجزئية منذ بداية الأزمة، القيام بشكل فردي بطلب الحصول على قروض مضمونة.

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