الامارات | الجنايني "الزملكاوي": الأهلي لن يتوج بطلا للدوري هذا الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني "الزملكاوي": الأهلي لن يتوج بطلا للدوري هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، عمرو الجنايني، إن الأهلي لن يتوج ببطولة الدوري هذا الموسم، في حالة لم تُكتمل المسابقة بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر الأهلي لائحة الترتيب العام لجدول الدوري المصري، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب.

وأشار الجنايني في تصريحات لقناة "الحدث"، في حال عدم استئناف الدوري، الامر سيكون معقداً لأنه لا توجد لائحة في الاتحاد المصري تمنح صاحب الصدارة لقب الدوري، إذا ما تم الغاء المسابقة لأي سبب ما".

وأضاف: "لكن المؤكد أنه حال الاستقرار على إلغاء الدوري، لن يتم منح الأهلي الدرع، وستلغى كافة النتائج، مثلما حدث في واقعة بورسعيد المأساوية.

والغي الدوري المصري عام 2012، بسبب أحداث استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعاً من جماهير الأهلي خلال مباراة المصري، وانتهت نتيجتها لمصلحة الأخير بأربعة أهداف دون رد.

وأكد رئيس اللجنة الخماسية في ختام تصريحاته، أن عودة نشاط كرة القدم في مصر يعد قرار دولة وليس لاتحاد الكرة أي شأن فيه، لقد حصلنا على وعد من السلطات المصرية بتحديد موقف الدوري بعد عيد الفطر مباشرة".

وتعرض عمرو الجنايني لانتقادات حادة من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا التصريح، اذ اتهمه أنصار القلعة الحمراء بأنه يرفض تتويج فريقهم المستحق باللقب بسبب خلفيته الزملكاوية.

وتحرك الأهلي في وقت سابق عبر بيان رسمي طالب فيه بعودة الدوري، لوقف الخسائر المالية التي يتعرض لها جراء توقف النشاط منذ منتصف مارس الماضي.

وكان 13 ناديا في الدوري الممتاز المصري، قد طالبت عبر مذكرة قدمها، رئيس نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، لاتحاد الكرة بإلغاء الدوري هذا الموسم، لعدم قدرة الأندية على صرف رواتب اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضي.

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