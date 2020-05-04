شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يجري فحوص «كورونا» للاعبيه تمهيدا لاستئناف التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو أتلتيكو مدريد الإسبانى لكرة القدم لفحوص فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، الأربعاء، على أن يستأنف التدريبات بمجرد ظهور النتائج، وفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية، الأحد.

وسيجري أتلتيكو مدريد الفحص لجميع لاعبي الفريق الأول قبل أن يحصل على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات اعتبارا من يوم الجمعة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية قبل أيام بدء تخفيف قيود الإغلاق العام المفروضة لتفادي انتشار العدوى، على أن تبدأ إجراءات الفتح اعتبارا من الغد.

وستخضع جميع أندية الدوري الإسباني للتفتيش على منشآت التدريب من جانب السلطات الصحية خلال الأيام المقبلة، إلى جانب إجراء الفحص للاعبين، قبل السماح ببدء التدريبات.