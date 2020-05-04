شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش تطبيق اللائحة بشأن ظهور الجهاز الفني واللاعبين تلفزيونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، اجتماعاً مطولاً ناقشت خلاله العديد من الموضوعات، في مقدمتها التقرير المقدم من فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين عن الفترة الماضية، سواء على الصعيد الفني أو الإداري، واقتراحاته الخاصة بتطوير منظومة العمل في المرحلة القادمة.

وناقشت اللجنة التصور المقدم من مدير عام الأكاديميات، بشأن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، وكذلك الملاحظات المدونة عن الفترة الماضية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى رؤية محمود صالح، مدير إدارة اكتشاف المواهب للمرحلة المقبلة، وكيفية توسيع قاعدة الكشافين على مستوى الجمهورية.

والتقت لجنة التخطيط عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب، وناقشت معه احتياجاته، كما استعرضت اللجنة مع المهندسة حنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص، آخر مستجدات لوائح «فيفا»، والرؤية المتداولة لاستئناف النشاط الرياضي، ومناقشة أمير توفيق، مدير التعاقدات، فيما يخص عقود الناشئين وتحضيراته للمرحلة المقبلة.

وأخيراً ناقشت لجنة التخطيط الملف الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم، وتطبيق لائحة النادي فيما يخص ظهور الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التلفزيونية، وسوف تعقد اللجنة اجتماعاً مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في هذا الشأن.

هذا وتقوم لجنة التخطيط برفع تصوراتها النهائية بخصوص الملفات التي تمت مناقشاتها للعرض على رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب في أول اجتماع خلال الأيام المقبلة.

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