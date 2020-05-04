شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية واستاد ببورسعيد الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، إلى محافظة بورسعيد، للقيام بجولة تفقدية لعدد المنشآت والمشروعات التنموية، وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وبحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، قام الوزيران بتفقد مدينة بورسعيد الجديدة «سلام مصر»، والمقرر تنميتها بعدد من المشروعات، منها إنشاء مدينة رياضية متكاملة الخدمات تضم استاد بورسعيد الجديد ومنشآت شبابية ورياضية، وتنتظر الوزارة قرار التخصيص للأرض بعد الاتفاق مع وزارة الإسكان على موقع الأرض الأنسب للمضى قدماً في تنفيذها.

ويقام الاستاد الجديد بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام مصر» بشرق بورسعيد بسيناء، ومن المقرر أن يسع لعدد 40 ألف مشجع، وذلك كأحد مكونات مشروع المدينة الرياضية الجديدة التي تنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ على مساحة تبلغ نحو 300 فدان بمدينة بورسعيد الجديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية الجديدة؛ ومن ضمنها استاد بورسعيد، ستكون من أكبر المشروعات الرياضية بالمحافظة الباسلة، وتمثل إضافة قوية للمنشآت الشبابية والرياضية ببورسعيد، التي لا تتواني الوزارة عن تقديم الدعم بمراكز الشباب والأندية بها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على تطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات؛ لإتاحة كافة الخدمات للنشء والشباب التي تمكنهم من ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

وتتضمن الجولة التي يقوم بها وزيرا الشباب والرياضة والإسكان، تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، ومركز شباب بورفؤاد، ومشروعي الإسكان الاجتماعي والتعاوني ببورسعيد، ومركز شباب الزهور، ومحطة تنقية المياه بالكاب جنوب بورسعيد.

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وتأتى الزيارة في إطار متابعة المشروعات التنموية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.