شكرا لقرائتكم خبر عن براتب خيالي.. باريس سان جيرمان يقنع مبابي بالبقاء وصدمة لـ«المرينجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سيستمر بصفوف فريقه خلال الموسم الجديد، وبالتالي فهو لن يغادر إلى أي فريق آخر.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ 21 عاما سيحصل بموجب عقده الجديد على راتب أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني (راتب سنوي أكثر من 50 مليون يورو)، وهو ضعف راتبه الحالي ونفس ما يتقاضاه زميله البرازيلي نيمار.

وذكرت الصحيفة أن مبابي كان عازمًا على الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية بالفعل وأخبر مسؤولي النادي برغبته في الانضمام لصفوف الملكي، إلا أن أزمة تفشي فيروس كورونا قلبت الموازين.

ورغم أن زيدان يعتبر مبابي أحد الأهداف المستقبلية، القادرة على قيادة هجوم ريال مدريد لأعوام قادمة، وأخبر إدارة «المرينجي» برغبته الواضحة في ضمه، إلا أن النادي الأبيض لا توجد لديه أي نية للتعاقد مع مبابي خلال الصيف المقبل، وذلك قبل موسمين من نهاية عقده، بسبب علمه بأن مطالب سان جيرمان المالية ستكون باهظة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي نتيجة وباء فيروس كوفيد-19.

وكان ريال مدريد يأمل في أن يقاوم مبابي إغراءات سان جيرمان، وذلك حتى يستطيع التعاقد معه في صيف 2021 بمبلغ منخفض.

جدير بالذكر أن مبابي تألق مع باريس سان جيرمان بتسجيل 90 هدفا في 120 مباراة، منذ انتقاله للفريق قادما من موناكو.

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