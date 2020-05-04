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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتر ميلان يعلن عودة لاعبيه للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
أعلن إنتر ميلان، عن عودة لاعبيه للتدريبات، استعدادًا لعودة الدوري الإيطالي، تنفيذًا لقرار الحكومة الإيطالية بتخفيف الحجر الصحي.
ونشر إنتر، بيانًا رسميًا عبر موقعه، يعلن فيه عن عودة لاعبيه للتدريبات الفردية الأحد 3 مايو المقبل.
وجاء نص البيان على النحو التالي: "يعلن إنتر ميلان أن لاعبي الفريق يمكنهم العودة للتدريب الفردي في المركز التدريبي للنادي بشكل طوعي، خلال الأيام القادمة".
وأضاف البيان: "يأتي هذا تنفيذا لقرار وزارة الداخلية، والذي يسمع بإمكانية تدريب الرياضيين المشاركين في الرياضات الجماعية بشكل فردي في مراكزهم الرياضية وفقًا لقواعد المباعدة الاجتماعية".
وتابع: "سيتم تحديد استئناف الأنشطة التنافسية والإعلان عنها بمجرد الانتهاء من الإطار التنظيمي، ستبقى جميع المناطق الأخرى بالمركز مغلقة باستثناء المرفق الصحي والتقني المطلوبان لضمان بيئة آمنة وحماية الرياضيين."
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