شكرا لقرائتكم سر تحويل أحمد صلاح مسيرته من كرة القدم بالمقاولون إلى الطائرة بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد صلاح نجم منتخب مصر للكرة الطائرة و النادى الأهلى عن بدء مشواره الرياضي باختبارات كرة قدم فى نادى المقاولون العرب و هو عمره 9 سنوات .

وقال صلاح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن شقيقه هشام هو من حببه فى الكرة الطائرة مما دفعه الى استكمال مشواره و نجوميته فى اللعبة و الاكتفاء باختبارات المقاولون فى كرة القدم فقط .

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ويعد أحمد صلاح من أبرز نجوم منتخب الكرة الطائرة والنادى الأهلى لما حققه للفراعنة ولناديه من إنجازات، حيث يمتلك شعبية قوية بين الجماهير الحمراء .

ويحرص أحمد صلاح على استغلال وقت حظر فى الجلوس مع أسرته وممارسة تدريبات خفيفة فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.