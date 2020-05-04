شكرا لقرائتكم الأهلي يعيد النظر في ضم دونجا وحسام حسن .. تألق "المعارين" السر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعاد مسئولو النادي الأهلي النظر في ملف التفاوض مع عدداً من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي القادم، يعد الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها لجنة التخطيط مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر.
ودخل الأهلي في مفاوضات سابقة مع الثنائي نبيل عماد دونجا نجم وسط بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة، قبل أن يتم ارجاء التعاقد معهما أو تراجع أولوية ضمهما، بعد مناقشة ملف اللاعبين المعارين والذين تنتهي اعارتهم بنهاية الموسم الجاري.
ويرى مسئولو الأهلي أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار للجونة قادر على تدعيم خط الوسط بعد عودته، مع وجود كلاً من عمرو السولية والمالي اليود يانج وحمدي فتحي، وذلك رغم رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم في ظل رفض لجنة التخطيط تجديد تعاقده.
ووجدت إدارة الأهلي أن مستوى ثنائي الهجوم المعار وهما صلاح محسن المعار لسموحة وأحمد ياسر ريان المعار للجونة لا يقل عن حسام حسن مهاجم سموحة ،والذى كان على مقربة من الانتقال للأهلي في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية.
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