شكرا لقرائتكم برنامج العلاج المائى يجهز زيزو للعودة لتدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، خلال الفترة الحالية، لعمليات العلاج الطبيعى باستخدام الماء فى الاستشفاء بجانب خضوعه لبرنامج بدنى لتقوية القدم باستخدام بعض أدوات الجيمانزيوم، فى ظل تنفيذه مرحلة التأهيل من الإصابة التى لحقت به فى الرباط الصليبى.

ومن المنتظر جاهزية زيزو من أجل العودة إلى تدريبات الزمالك خلال ثلاثة أشهر، بعدما كشف لاعب الزمالك، عن تطورات برنامجه التأهيلى بعد خضوعه لعملية جراحية منذ عدة أشهر نتيجة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

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وأكد زيزو أنه يخوض برنامجه التأهيلى، فى الفترة الحالية لكى يكون جاهزًا للعودة من جديد إلى الملاعب وأضاف أنه من المقرر أن يعود للتدريبات بعد ثلاثة أشهر، موضحًا أن طبيب الزمالك محمد أسامة يتابع بشكل مستمر مع الطبيب الألمانى الذى أجرى له العملية الجراحية من أجل اطلاعه على كافة المستجدات وسير البرنامج التأهيلى.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاطمئنان على حالة محمود عبدالعزيز زيزو، خلال فترة التأهيل التى يخضع لها، خاصة أنه يسعى للاطمئنان على اللاعب والوقوف على حالته فى الموسم الجديد نظرًا لحاجته لتدعيم خط وسط الأبيض، وذلك لتحصين بدائل وسط ملعبه بعودة زيزو عقب التعافى من الإصابة، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق، وظف الثنائى يوسف أوباما وأحمد زيزو فى وسط الملعب كبدائل للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الفريق منذ إصابة زيزو.

وتشهد الفترة الحالية توقف النشاط الرياضى فى مصر كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما يرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما نجح الأبيض، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب.