شكرا لقرائتكم كارتيرون يتابع تنفيذ لاعبى الزمالك لبرنامج شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، متابعة تنفيذ لاعبى الفريق للبرنامج التدريبى خلال شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل المحافظة على أوزانهم ولياقتهم البدنية خلال فترة التوقف الحالية حيث جاء توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ووضع باتريس كارتيرون، برنامج تدريبى مكثف للاعبى الزمالك من أجل تنفيذه فى شهر رمضان الكريم، للحفاظ على أوزانهم مع متابعة مع أخصائى التغذية بالفريق الوجبات التى يتناولها اللاعبين مع توجيه التحذيرات بشأن بعض المأكولات للحفاظ على أوزانهم خلال فترة توقف النشاط الكروى.

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ويحرص لاعبو الزمالك على التدريب بشكل يومى بتنفيذ برامج متنوعة ما بين تدريبات لرفع اللياقة البدنية باستخدام أدوات الجيمانزيوم إلى جانب بعض التدريبات الفنية بالكرة وذلك بشكل منفرد انتظارا لمستجدات الفترة المقبلة.

ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، لتقسيم لاعبى الفريق على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ويرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما نجح الأبيض، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب.