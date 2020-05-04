شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تعلن الانتهاء من تطوير عدد من مراكز الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من تطوير عدد من مراكز الشباب وهي "مركز شباب الكوثر بمحافظة شمال سيناء، مركز شباب العشيبة بمحافظة قنا، ومركز شباب ميت كنانة بمحافظة القليوبية" وشمل التطوير تنجيل الملاعب بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وفي هذا الشأن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مراكز الشباب، مشيرا إلى أن هذا التطوير لا يشمل فقط البنية التحتية الإنشائية بل يمتد إلى تطوير الأنشطة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، والتى تم تفعيل تلك الانشطة أون لاين في ظل تداعيات أزمة كورونا الحالية.

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وأشار صبحي إلى أنه رغم أزمة كورونا نجحت الوزارة في تحقيق نسب الانجاز في أعمال التطوير الجارية في مختلف المنشآت الشبابية والرياضة، مع الحفاظ على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا الي إستمرار العمل بنفس معدلاته الطبيعية لتحقيق خطة الوزارة الإنشائية.

وأوضح اوزير الرياضة، انه خلال المرحلة الماضية والحالية نجحت الوزارة ايضا في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، علاوة على ان التحول والربط الالكتروني التى تنفذه الوزارة حاليا وفقا لرؤية الدوله ساهم بشكل كبير في تطوير قواعد البيانات داخل مراكز الشباب، وكذلك متابعة كافة الانشطة التي تنفذ بشكل يومي ودقيق أون لاين.

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة قد طورت "4336" مركز شباب وإنشاء 92 مركز شباب، وتم تطوير ورفع كفاءة 135 مركز شباب، و3407 ملاعب من النجيل الصناعي، وتم طرح 124 مركز شباب بنظام حق الانتفاع.